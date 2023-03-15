Халевина Аграфена Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалевина Аграфена Дмитриева

Халевина Аграфена Дмитриева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Халевин Иван Евтеев

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Халевин Аверьян Иванов

Отец ребёнка: Халевин Иван Евтеев

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Халевин Иван Евтеев

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халевин Иван Евтеев

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close