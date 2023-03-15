Халевина Евфима Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Катерина Евтеева
Отец ребёнка: Халевин Евтей Ксенофонтов
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Халевин Евтей Ксенофонтов
Рождение ребёнка
26.12.1818
Сын: Халевин Савва Евтеев
Отец ребёнка: Халевин Евтей Ксенофонтов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Аграфена Евтеева
Отец ребёнка: Халевин Евтей Ксенофонтов
Рождение ребёнка
21.02.1823
Сын: Халевин Иван Евтеев
Отец ребёнка: Халевин Евтей Ксенофонтов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Халевин Евтей Ксенофонтов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно