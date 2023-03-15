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Халевина Евфима Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Катерина Евтеева

Отец ребёнка: Халевин Евтей Ксенофонтов

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Халевин Никита Евтеев

Отец ребёнка: Халевин Евтей Ксенофонтов

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.12.1818

Сын: Халевин Савва Евтеев

Отец ребёнка: Халевин Евтей Ксенофонтов

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Аграфена Евтеева

Отец ребёнка: Халевин Евтей Ксенофонтов

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.02.1823

Сын: Халевин Иван Евтеев

Отец ребёнка: Халевин Евтей Ксенофонтов

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Халевин Михайло Евтеев

Отец ребёнка: Халевин Евтей Ксенофонтов

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халевин Евтей Ксенофонтов

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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