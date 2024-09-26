Рябчинская Харитина Дамианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Дамиан
Мать: не указана
Сын: Рябчинский Симеон Леонтиев
Отец ребёнка: Рябчинский Леонтий Иоаннов
Дочь: (Рябчинский) Анна Леонтиева
Отец ребёнка: Рябчинский Леонтий Иоаннов
Дочь: (Рябчинская) Васса Леонтиева
Отец ребёнка: Рябчинский Леонтий Иоаннов
Сын: Рябчинский Иосиф Леонтиев
Отец ребёнка: Рябчинский Леонтий Иоаннов
Сын: Рябчинский Иоаким Леонтиев
Отец ребёнка: Рябчинский Леонтий Иоаннов
Дочь: (Рябчинская) Евдокия Леонтиева
Отец ребёнка: Рябчинский Леонтий Иоаннов
Сын: Рябчинский Стефан Леонтиев
Отец ребёнка: Рябчинский Леонтий Иоаннов
Сын: Рябчинский Митрофан Леонтиев
Отец ребёнка: Рябчинский Леонтий Иоаннов
Сын: Рябчинский Андрей Леонтиев
Отец ребёнка: Рябчинский Леонтий Иоаннов
Сын: Рябчинский Василий Леонтиев
Отец ребёнка: Рябчинский Леонтий Иоаннов