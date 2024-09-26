Рябчинская Харитина Дамианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябчинская Харитина Дамианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дамиан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябчинский Леонтий Иоаннов

Рождение ребёнка
20.07.1885

Сын: Рябчинский Симеон Леонтиев

Отец ребёнка: Рябчинский Леонтий Иоаннов

Рождение ребёнка
19.08.1890

Дочь: (Рябчинский) Анна Леонтиева

Отец ребёнка: Рябчинский Леонтий Иоаннов

Рождение ребёнка
19.08.1890

Дочь: (Рябчинская) Васса Леонтиева

Отец ребёнка: Рябчинский Леонтий Иоаннов

Рождение ребёнка
09.09.1891

Сын: Рябчинский Иосиф Леонтиев

Отец ребёнка: Рябчинский Леонтий Иоаннов

Рождение ребёнка
09.09.1891

Сын: Рябчинский Иоаким Леонтиев

Отец ребёнка: Рябчинский Леонтий Иоаннов

Рождение ребёнка
27.02.1896

Дочь: (Рябчинская) Евдокия Леонтиева

Отец ребёнка: Рябчинский Леонтий Иоаннов

Рождение ребёнка
01.08.1897

Сын: Рябчинский Стефан Леонтиев

Отец ребёнка: Рябчинский Леонтий Иоаннов

Рождение ребёнка
03.07.1902

Сын: Рябчинский Митрофан Леонтиев

Отец ребёнка: Рябчинский Леонтий Иоаннов

Рождение ребёнка
12.10.1904

Сын: Рябчинский Андрей Леонтиев

Отец ребёнка: Рябчинский Леонтий Иоаннов

Рождение ребёнка
27.02.1907

Сын: Рябчинский Василий Леонтиев

Отец ребёнка: Рябчинский Леонтий Иоаннов

Смерть
Неизвестно

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