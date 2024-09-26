Рябчинский Леонтий Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Сын: Рябчинский Симеон Леонтиев
Мать ребёнка: Рябчинская Харитина Дамианова
Дочь: (Рябчинский) Анна Леонтиева
Мать ребёнка: Рябчинская Харитина Дамианова
Дочь: (Рябчинская) Васса Леонтиева
Мать ребёнка: Рябчинская Харитина Дамианова
Сын: Рябчинский Иоаким Леонтиев
Мать ребёнка: Рябчинская Харитина Дамианова
Сын: Рябчинский Иосиф Леонтиев
Мать ребёнка: Рябчинская Харитина Дамианова
Дочь: (Рябчинская) Евдокия Леонтиева
Мать ребёнка: Рябчинская Харитина Дамианова
Сын: Рябчинский Стефан Леонтиев
Мать ребёнка: Рябчинская Харитина Дамианова
Сын: Рябчинский Митрофан Леонтиев
Мать ребёнка: Рябчинская Харитина Дамианова
Сын: Рябчинский Андрей Леонтиев
Мать ребёнка: Рябчинская Харитина Дамианова
Сын: Рябчинский Василий Леонтиев
Мать ребёнка: Рябчинская Харитина Дамианова