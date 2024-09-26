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Рябчинский Леонтий Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рябчинский Иван Антониев

Мать: Рябчинская Агриппина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябчинская Харитина Дамианова

Рождение ребёнка
20.07.1885

Сын: Рябчинский Симеон Леонтиев

Мать ребёнка: Рябчинская Харитина Дамианова

Рождение ребёнка
19.08.1890

Дочь: (Рябчинский) Анна Леонтиева

Мать ребёнка: Рябчинская Харитина Дамианова

Рождение ребёнка
19.08.1890

Дочь: (Рябчинская) Васса Леонтиева

Мать ребёнка: Рябчинская Харитина Дамианова

Рождение ребёнка
09.09.1891

Сын: Рябчинский Иоаким Леонтиев

Мать ребёнка: Рябчинская Харитина Дамианова

Рождение ребёнка
09.09.1891

Сын: Рябчинский Иосиф Леонтиев

Мать ребёнка: Рябчинская Харитина Дамианова

Рождение ребёнка
27.02.1896

Дочь: (Рябчинская) Евдокия Леонтиева

Мать ребёнка: Рябчинская Харитина Дамианова

Рождение ребёнка
01.08.1897

Сын: Рябчинский Стефан Леонтиев

Мать ребёнка: Рябчинская Харитина Дамианова

Рождение ребёнка
03.07.1902

Сын: Рябчинский Митрофан Леонтиев

Мать ребёнка: Рябчинская Харитина Дамианова

Рождение ребёнка
12.10.1904

Сын: Рябчинский Андрей Леонтиев

Мать ребёнка: Рябчинская Харитина Дамианова

Рождение ребёнка
27.02.1907

Сын: Рябчинский Василий Леонтиев

Мать ребёнка: Рябчинская Харитина Дамианова

Смерть
Неизвестно

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