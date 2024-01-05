Вершинина (Павлюкова) Татьяна Силаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлюков Силай
Рождение ребёнка
12.03.1937
Сын: Вершинин Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Вершинин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
24.07.1940
Дочь: Чурина Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Вершинин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Вершинин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Вершинин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Вершинин Григорий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943