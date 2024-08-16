Векшина Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 70л
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Росихина (Векшина) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Векшин Григорий Егорович
ГАСО, рев1834, 70л
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Векшина Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Векшин Григорий Егорович
ГАСО, рев1834, 70л
Рождение ребёнка
1833
Сын: Векшин Леонтий Григорьевич
Отец ребёнка: Векшин Григорий Егорович
ГАСО, рев1834, 69об
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Векшина) Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Векшин Григорий Егорович
ГАСО, 179-1-213-112л
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Векшин Григорий Егорович
ГАСО, 179-1-213-111об
Смерть
Неизвестно