Векшина Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВекшина Настасья

Векшина Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Векшин Григорий Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 70л
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Росихина (Векшина) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Векшин Григорий Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 70л
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Векшина Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Векшин Григорий Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 70л
Рождение ребёнка
1833

Сын: Векшин Леонтий Григорьевич

Отец ребёнка: Векшин Григорий Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 69об
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Векшина) Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Векшин Григорий Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-112л
Рождение ребёнка
1838

Сын: Векшин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Векшин Григорий Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-111об
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.