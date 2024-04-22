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Пётр Устинов

Место рождения

Хрустово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1734

Дата смерти

03.10.1807

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Устин

Мать: не указана

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
1781

Жена: Улита Васильева

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Акилина Петрова

Мать ребёнка: Улита Васильева

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
15.10.1788

Сын: Ефим Петров

Мать ребёнка: Улита Васильева

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
13.06.1789

Дочь: Акилина Петрова

Мать ребёнка: Улита Васильева

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
13.06.1790

Дочь: Акилина Петрова

Мать ребёнка: Улита Васильева

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
24.01.1793

Дочь: Ксения Петрова

Мать ребёнка: Улита Васильева

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.03.1798

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Улита Васильева

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Смерть
03.10.1807
Хрустово, Свердловский район, Северный край
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