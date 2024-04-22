Пётр Устинов
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смерти03.10.1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1781
Жена: Улита Васильева
Рождение ребёнка
1783
Рождение ребёнка
15.10.1788
Сын: Ефим Петров
Мать ребёнка: Улита Васильева
Рождение ребёнка
13.06.1789
Рождение ребёнка
13.06.1790
Рождение ребёнка
24.01.1793
Дочь: Ксения Петрова
Мать ребёнка: Улита Васильева
Рождение ребёнка
01.03.1798
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Улита Васильева
Смерть
03.10.1807