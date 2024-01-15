Улита Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1781

Муж: Пётр Устинов

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Устинов

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
15.10.1788

Сын: Ефим Петров

Отец ребёнка: Пётр Устинов

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
13.06.1789

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Устинов

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
13.06.1790

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Устинов

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
24.01.1793

Дочь: Ксения Петрова

Отец ребёнка: Пётр Устинов

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.03.1798

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Устинов

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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