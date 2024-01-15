Улита Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1781
Муж: Пётр Устинов
Рождение ребёнка
1783
Рождение ребёнка
15.10.1788
Сын: Ефим Петров
Отец ребёнка: Пётр Устинов
Рождение ребёнка
13.06.1789
Рождение ребёнка
13.06.1790
Рождение ребёнка
24.01.1793
Дочь: Ксения Петрова
Отец ребёнка: Пётр Устинов
Рождение ребёнка
01.03.1798
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Устинов
Смерть
Неизвестно