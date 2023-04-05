Атаманенко Никита Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
25.10.1898 ст.
Дочь: Атаманенко Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Атаманенко Анна Исидоровна
Военная служба
С 1898 по 1907 ст.
Запасный унтер-офицер.
Место жительства
С 1898 по 1907 ст.
Полковая Никитовка, Харківська область
В 1900 году временно проживал в селе Рубленое Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
26.03.1900 ст.
Дочь: Атаманенко Анна Никитична
Мать ребёнка: Атаманенко Анна Исидоровна
Рождение ребёнка
31.01.1907 ст.
Сын: Атаманенко Григорий Никитович
Мать ребёнка: Атаманенко Анна Исидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно