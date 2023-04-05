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Атаманенко Никита Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1898 ст.

Дочь: Атаманенко Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Атаманенко Анна Исидоровна

Военная служба
С 1898 по 1907 ст.
Запасный унтер-офицер.
Место жительства
С 1898 по 1907 ст.
Полковая Никитовка, Харківська область
В 1900 году временно проживал в селе Рубленое Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
26.03.1900 ст.

Дочь: Атаманенко Анна Никитична

Мать ребёнка: Атаманенко Анна Исидоровна

Рождение ребёнка
31.01.1907 ст.

Сын: Атаманенко Григорий Никитович

Мать ребёнка: Атаманенко Анна Исидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атаманенко Анна Исидоровна

Смерть
Неизвестно
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