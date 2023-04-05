Атаманенко Анна Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1898 ст.
Дочь: Атаманенко Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Атаманенко Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
26.03.1900 ст.
Дочь: Атаманенко Анна Никитична
Отец ребёнка: Атаманенко Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
31.01.1907 ст.
Сын: Атаманенко Григорий Никитович
Отец ребёнка: Атаманенко Никита Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно