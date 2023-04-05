Атаманенко Анна Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атаманенко Анна Исидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1898 ст.

Дочь: Атаманенко Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Атаманенко Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
26.03.1900 ст.

Дочь: Атаманенко Анна Никитична

Отец ребёнка: Атаманенко Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
31.01.1907 ст.

Сын: Атаманенко Григорий Никитович

Отец ребёнка: Атаманенко Никита Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атаманенко Никита Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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