Fošenbauer Kaspar
Место рожденияJeznice č. 3
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти11.03.1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Jeznice č. 3
Рождение ребёнка
12.08.1779
Сын: Fošenbauer František
Мать ребёнка: Mariána
Jeznice 3, South Bohemia, Czech Republic
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Křížkova (štěpková) Alžběta
Мать ребёнка: Mariána
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Mariána
Смерть
11.03.1815
Jeznice č. 3