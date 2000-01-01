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Fošenbauer Kaspar

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Место рождения

Jeznice č. 3

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

11.03.1815

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Jeznice č. 3
Рождение ребёнка
12.08.1779

Сын: Fošenbauer František

Мать ребёнка: Mariána

Jeznice 3, South Bohemia, Czech Republic
Рождение ребёнка
08.06.1785

Дочь: Anna

Мать ребёнка: Mariána

Jeznice 3
Рождение ребёнка
25.04.1787

Дочь: Anna

Мать ребёнка: Mariána

Jeznice 3
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Mariána

Мать ребёнка: Mariána

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Křížkova (štěpková) Alžběta

Мать ребёнка: Mariána

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Mariána

Смерть
11.03.1815
Jeznice č. 3
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