Křížkova (Štěpková) (Fošenbauerova) Alžběta
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Fošenbauer Kaspar
Мать: Mariána
Рождение ребёнка
22.07.1799
Сын: Křížek Jakub
Отец ребёнка: Křížek (štěpka) Josef
Jeznice 3
Рождение ребёнка
17.12.1801
Дочь: Mariána
Отец ребёнка: Křížek (štěpka) Josef
Jeznice 3
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно