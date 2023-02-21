Křížkova (Štěpková) (Fošenbauerova) Alžběta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Křížkova (Štěpková) (Fošenbauerova) Alžběta

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1732 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Муж

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Fošenbauer Kaspar

Мать: Mariána

Рождение ребёнка
22.07.1799

Сын: Křížek Jakub

Отец ребёнка: Křížek (štěpka) Josef

Jeznice 3
Рождение ребёнка
17.12.1801

Дочь: Mariána

Отец ребёнка: Křížek (štěpka) Josef

Jeznice 3
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Křížek (štěpka) Josef

Смерть
Неизвестно
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