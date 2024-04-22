Чепурова Марфа Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1865
Сын: Чепуров Василий Якимов (Акимов)
Отец ребёнка: Чепуров Яким Харитонов
Рождение ребёнка
11.07.1869
Дочь: (Чепурова) Ольга Якимова (Акимова)
Отец ребёнка: Чепуров Яким Харитонов
Рождение ребёнка
21.11.1875
Сын: Александр Якимов (Акимов)
Отец ребёнка: Чепуров Яким Харитонов
Смерть
Неизвестно