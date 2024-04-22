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Чепурова Марфа Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепуров Яким Харитонов

Рождение ребёнка
29.12.1865

Сын: Чепуров Василий Якимов (Акимов)

Отец ребёнка: Чепуров Яким Харитонов

Рождение ребёнка
11.07.1869

Дочь: (Чепурова) Ольга Якимова (Акимова)

Отец ребёнка: Чепуров Яким Харитонов

Рождение ребёнка
21.11.1875

Сын: Александр Якимов (Акимов)

Отец ребёнка: Чепуров Яким Харитонов

Смерть
Неизвестно

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