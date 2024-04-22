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Чепуров Яким Харитонов

Место рождения

Смолдеярово, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.09.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1844

Отец: Чепуров Харитон Герасимов

Мать: Чепурова Овдотья Александрова

Смолдеярово, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
село Лаишевского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Терентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепурова Марфа Никитина

Рождение ребёнка
29.12.1865

Сын: Чепуров Василий Якимов (Акимов)

Мать ребёнка: Чепурова Марфа Никитина

Рождение ребёнка
11.07.1869

Дочь: (Чепурова) Ольга Якимова (Акимова)

Мать ребёнка: Чепурова Марфа Никитина

Рождение ребёнка
21.11.1875

Сын: Александр Якимов (Акимов)

Мать ребёнка: Чепурова Марфа Никитина

Рождение ребёнка
10.05.1883

Сын: Дмитрий Акимов

Мать ребёнка: Пелагея Терентьева

Смерть
Неизвестно

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