Чепуров Яким Харитонов
Место рождения
Дата рождения09.09.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1844
село Лаишевского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чепурова Марфа Никитина
Рождение ребёнка
29.12.1865
Сын: Чепуров Василий Якимов (Акимов)
Мать ребёнка: Чепурова Марфа Никитина
Рождение ребёнка
11.07.1869
Дочь: (Чепурова) Ольга Якимова (Акимова)
Мать ребёнка: Чепурова Марфа Никитина
Рождение ребёнка
21.11.1875
Сын: Александр Якимов (Акимов)
Мать ребёнка: Чепурова Марфа Никитина
Рождение ребёнка
10.05.1883
Сын: Дмитрий Акимов
Мать ребёнка: Пелагея Терентьева
Смерть
Неизвестно