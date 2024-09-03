Швец Иосиф Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвец Иосиф Филиппович

Швец Иосиф Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швец (Кастюк) Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Швец Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Швец (Кастюк) Наталья Матвеевна

Булаи, Вінницька область
Рождение ребёнка
14.08.1909

Сын: Швец Иван Иосифович

Мать ребёнка: Швец (Кастюк) Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Швец) Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Швец (Кастюк) Наталья Матвеевна

Булаи, Вінницька область
Смерть
1919

Мы используем куки для улучшения работы сайта.