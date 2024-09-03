Швец Иосиф Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Швец (Кастюк) Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
14.08.1909
Сын: Швец Иван Иосифович
Мать ребёнка: Швец (Кастюк) Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Швец) Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Швец (Кастюк) Наталья Матвеевна
Смерть
1919