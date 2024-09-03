Швец (Кастюк) Наталья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвец (Кастюк) Наталья Матвеевна

Швец (Кастюк) Наталья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швец Иосиф Филиппович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Швец Григорий Иосифович

Отец ребёнка: Швец Иосиф Филиппович

Булаи, Вінницька область
Рождение ребёнка
14.08.1909

Сын: Швец Иван Иосифович

Отец ребёнка: Швец Иосиф Филиппович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Швец) Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Швец Иосиф Филиппович

Булаи, Вінницька область
Смерть
1949
Булаи, Вінницька область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.