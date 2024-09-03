Швец (Кастюк) Наталья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Швец Иосиф Филиппович
Рождение ребёнка
14.08.1909
Сын: Швец Иван Иосифович
Отец ребёнка: Швец Иосиф Филиппович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Швец) Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Швец Иосиф Филиппович
Смерть
1949