Бондар Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондар Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Бондар Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кальченко Анна Григориевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондар Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондар Павел Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Толокунь, Київська область
Смерть
Неизвестно
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