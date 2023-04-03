Бондар Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Сын: Бондар Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кальченко Анна Григориевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондар Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Толокунь, Київська область
Смерть
Неизвестно