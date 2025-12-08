Марков Павел Петрович 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Марков Павел Петрович

Автор
AG
Guselnikova A.

мужской, родился 1835

умер Неизвестно

Отец
Марков ПетрНеизвестно г.р.
Дети
Маркова Пелагея Павловна29.04.1866 г.р.
Маркова Елена Павловна1873 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Марков Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1863

Жена: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.1863

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.1866

Дочь: Маркова Пелагея Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Маркова Елена Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1874

Сын: Марков Николай Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каратузское, Каратузский муниципальный район, Красноярский край

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.