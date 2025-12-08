Марков Павел Петрович
мужской, родился 1835
умер Неизвестно
ОтецМарков ПетрНеизвестно г.р.
Дети
Маркова Пелагея Павловна29.04.1866 г.р.
Маркова Елена Павловна1873 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Марков Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1863
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.1863
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.1866
Дочь: Маркова Пелагея Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Маркова Елена Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Каратузское, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно