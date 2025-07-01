Иванов Юрий Иванович
мужской, родился 1935, Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
ОтецИванов Иван Давыдович23.06.1909 г.р.
МатьИванова (Попова) Александра Ивановна09.12.1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Нью-Йорк
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Усыновлен Ивановым Иван Давыдовичем в 1936 году