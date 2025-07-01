Иванов Юрий Иванович 1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Юрий Иванович

Автор
НМ
Маркина Н.

мужской, родился 1935, Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Иванов Иван Давыдович23.06.1909 г.р.
Мать
Иванова (Попова) Александра Ивановна09.12.1912 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Иванов Иван Давыдович

Мать: Иванова (Попова) Александра Ивановна

Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Усыновлен Ивановым Иван Давыдовичем в 1936 году

Место жительства
Неизвестно
Нью-Йорк

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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