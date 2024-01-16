Шамова Екатерина Самуилова
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Шамов Аксен
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Шамов Аксен
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шамов Аксен
Смерть
Неизвестно