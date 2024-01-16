Шамова Екатерина Самуилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамова Екатерина Самуилова

Шамова Екатерина Самуилова

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шамов Артамон Аксёнович

Отец ребёнка: Шамов Аксен

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Рождение ребёнка
1855

Сын: Шамов Михей Аксенович

Отец ребёнка: Шамов Аксен

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамов Аксен

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close