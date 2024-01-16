Шамов Аксен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамов Аксен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Шамов Артамон Аксёнович

Мать ребёнка: Шамова Екатерина Самуилова

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Рождение ребёнка
1855

Сын: Шамов Михей Аксенович

Мать ребёнка: Шамова Екатерина Самуилова

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамова Екатерина Самуилова

Смерть
Неизвестно
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