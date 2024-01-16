Шамов Аксен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Шамова Екатерина Самуилова
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Шамова Екатерина Самуилова
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно