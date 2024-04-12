Параева (Карпакова) Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Бракосочетание
02.02.1887 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.02.1889 ст.
Дочь: Параева Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Параев Захар Петрович
Рождение ребёнка
03.10.1892 ст.
Отец ребёнка: Параев Захар Петрович
Рождение ребёнка
01.08.1895 ст.
Отец ребёнка: Параев Захар Петрович
Рождение ребёнка
23.06.1898 ст.
Дочь: Параева Анна Захаровна
Отец ребёнка: Параев Захар Петрович
Рождение ребёнка
20.10.1903 ст.
Дочь: Параева Анастасия Захаровна
Отец ребёнка: Параев Захар Петрович
Рождение ребёнка
17.10.1905 ст.
Дочь: Параева Прасковья Захаровна
Отец ребёнка: Параев Захар Петрович
Смерть
Неизвестно