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Параева (Карпакова) Наталья Васильевна

Место рождения

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.02.1887 ст.

Муж: Параев Захар Петрович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.02.1889 ст.

Дочь: Параева Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Параев Захар Петрович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.10.1892 ст.

Сын: Параев Михаил Захарович

Отец ребёнка: Параев Захар Петрович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.08.1895 ст.

Сын: Параев Тихон Захарович

Отец ребёнка: Параев Захар Петрович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.06.1898 ст.

Дочь: Параева Анна Захаровна

Отец ребёнка: Параев Захар Петрович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.10.1903 ст.

Дочь: Параева Анастасия Захаровна

Отец ребёнка: Параев Захар Петрович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.10.1905 ст.

Дочь: Параева Прасковья Захаровна

Отец ребёнка: Параев Захар Петрович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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