Русу (Пуста) Лиза Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русу (Пуста) Лиза Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1898

Сын: Русу Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Русу Матвей Адамов

Восп: Август Пуста, эстонец, Елена Соломоновна Ванхайнер
Рождение ребёнка
01.01.1900

Дочь: Мария Матвеева

Отец ребёнка: Русу Матвей Адамов

Восп: Август Пуста, Елена Русу
Рождение ребёнка
02.05.1901

Сын: Руусу Адам Матвеевич

Отец ребёнка: Русу Матвей Адамов

Рождение ребёнка
30.09.1903

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Русу Матвей Адамов

Вопр:Иосиф Пловну,работник,жена Розалия Килу
Рождение ребёнка
30.03.1907

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Русу Матвей Адамов

Восп: Александр Рузу, Ева Ройта
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русу Матвей Адамов

Смерть
Неизвестно
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