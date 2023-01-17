Русу (Пуста) Лиза Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1898
Отец ребёнка: Русу Матвей Адамов
Восп: Август Пуста, эстонец, Елена Соломоновна Ванхайнер
Рождение ребёнка
01.01.1900
Дочь: Мария Матвеева
Отец ребёнка: Русу Матвей Адамов
Восп: Август Пуста, Елена Русу
Рождение ребёнка
02.05.1901
Сын: Руусу Адам Матвеевич
Отец ребёнка: Русу Матвей Адамов
Рождение ребёнка
30.09.1903
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Русу Матвей Адамов
Вопр:Иосиф Пловну,работник,жена Розалия Килу
Рождение ребёнка
30.03.1907
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Русу Матвей Адамов
Восп: Александр Рузу, Ева Ройта
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Русу Матвей Адамов
Смерть
Неизвестно