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Русу Матвей Адамов

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Место рождения

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд

Дата рождения

1847

Дата смерти

19.12.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Русу Адам

Мать: не указана

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Русу Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Русу Мария Мартынова

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1898

Сын: Русу Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Русу Лиза Андреева

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Август Пуста, эстонец, Елена Соломоновна Ванхайнер
Рождение ребёнка
01.01.1900

Дочь: Мария Матвеева

Мать ребёнка: Русу Лиза Андреева

Восп: Август Пуста, Елена Русу
Рождение ребёнка
02.05.1901

Сын: Руусу Адам Матвеевич

Мать ребёнка: Русу Лиза Андреева

Рождение ребёнка
30.09.1903

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Русу Лиза Андреева

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Вопр:Иосиф Пловну,работник,жена Розалия Килу
Рождение ребёнка
30.03.1907

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Русу Лиза Андреева

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Александр Рузу, Ева Ройта
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русу Лиза Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русу Мария Мартынова

Смерть
19.12.1907
60 лет, паралич
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