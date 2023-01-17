Русу Матвей Адамов
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти19.12.1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Мать ребёнка: Русу Мария Мартынова
Рождение ребёнка
04.01.1898
Мать ребёнка: Русу Лиза Андреева
Восп: Август Пуста, эстонец, Елена Соломоновна Ванхайнер
Рождение ребёнка
01.01.1900
Дочь: Мария Матвеева
Мать ребёнка: Русу Лиза Андреева
Восп: Август Пуста, Елена Русу
Рождение ребёнка
02.05.1901
Сын: Руусу Адам Матвеевич
Мать ребёнка: Русу Лиза Андреева
Рождение ребёнка
30.09.1903
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Русу Лиза Андреева
Вопр:Иосиф Пловну,работник,жена Розалия Килу
Рождение ребёнка
30.03.1907
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Русу Лиза Андреева
Восп: Александр Рузу, Ева Ройта
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Русу Лиза Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Русу Мария Мартынова
Смерть
19.12.1907
60 лет, паралич