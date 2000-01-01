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Найденова Мария Капитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капитон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Найденова Августа Васильевна

Отец ребёнка: Найденов Василий Лаврентиевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Найденов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Найденов Василий Лаврентиевич

Рождение ребёнка
20.11.1881

Дочь: Ларшина Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Найденов Василий Лаврентиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузеняткина Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Найденов Василий Лаврентиевич

Смерть
1921
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