Найденова Мария Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капитон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Найденова Августа Васильевна
Отец ребёнка: Найденов Василий Лаврентиевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Найденов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Найденов Василий Лаврентиевич
Рождение ребёнка
20.11.1881
Дочь: Ларшина Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Найденов Василий Лаврентиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузеняткина Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Найденов Василий Лаврентиевич
Смерть
1921