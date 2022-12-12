Ларшина (Найденова) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1881
Дата смерти17.11.1958
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1881
Рождение ребёнка
20.09.1900
Дочь: Ларшина Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Ларшин Михаил Григориевич
Рождение ребёнка
Около 17.02.1902
Отец ребёнка: Ларшин Михаил Григориевич
Рождение ребёнка
26.11.1904
Сын: Ларшин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Ларшин Михаил Григориевич
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.05.1908
Сын: Ларшин Константин Михайлович
Отец ребёнка: Ларшин Михаил Григориевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.1958