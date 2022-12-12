Ларшина (Найденова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларшина (Найденова) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1881

Дата смерти

17.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1881

Отец: Найденов Василий Лаврентиевич

Мать: Найденова Мария Капитоновна

Рождение ребёнка
20.09.1900

Дочь: Ларшина Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Ларшин Михаил Григориевич

Рождение ребёнка
Около 17.02.1902

Сын: Ларшин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Ларшин Михаил Григориевич

Чапаев, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.11.1904

Сын: Ларшин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Ларшин Михаил Григориевич

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.05.1908

Сын: Ларшин Константин Михайлович

Отец ребёнка: Ларшин Михаил Григориевич

Чапаев, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларшин Михаил Григориевич

Смерть
17.11.1958
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