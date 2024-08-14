Юдина Пелагея Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдина Пелагея Логиновна

Юдина Пелагея Логиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Юдина) Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Юдин Антон Иудин

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Юдина) Александра Антоновна

Отец ребёнка: Юдин Антон Иудин

Рождение ребёнка
1861

Сын: Юдин Адриан Антонович

Отец ребёнка: Юдин Антон Иудин

Рождение ребёнка
1862

Сын: Юдин Иоанн Антонович

Отец ребёнка: Юдин Антон Иудин

Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Антон Иудин

Рождение ребёнка
1952

Дочь: (Юдина) Параскева Антоновна

Отец ребёнка: Юдин Антон Иудин

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.