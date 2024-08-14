Юдина Пелагея Логиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Юдина) Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Юдин Антон Иудин
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Юдина) Александра Антоновна
Отец ребёнка: Юдин Антон Иудин
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Юдин Антон Иудин
Рождение ребёнка
1862
Сын: Юдин Иоанн Антонович
Отец ребёнка: Юдин Антон Иудин
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдин Антон Иудин
Рождение ребёнка
1952
Дочь: (Юдина) Параскева Антоновна
Отец ребёнка: Юдин Антон Иудин
Смерть
Неизвестно