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Фуното/Фонотова/Баркэт Савва Левтерович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Около 1831

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Левтер Саввич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Сарра

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Около 1831
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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