Фуното/Фонотова/Баркэт Сарра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/Баркэт Сарра

Место рождения

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Константин Левтерович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Левтер Саввич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1795

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Левтер Саввич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1798

Сын: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Левтер Саввич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: София Левтеровна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Левтер Саввич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Анастасия Левтеровна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Левтер Саввич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Фуното/фонотова/баркэт Савва Левтерович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Левтер Саввич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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