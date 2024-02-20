Фуното/Фонотов/Баркэт Левтер Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/Баркэт Левтер Саввич

Место рождения

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Около 1840

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: Фонотова Баркэт ?

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Константин Левтерович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Сарра

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1795

Жена: Фуното/фонотова/баркэт Сарра

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1798

Сын: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Сарра

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: София Левтеровна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Сарра

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Анастасия Левтеровна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Сарра

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Фуното/фонотова/баркэт Савва Левтерович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Сарра

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Около 1840
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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