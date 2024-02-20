Фуното/Фонотов/Баркэт Левтер Саввич
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство с.Каракуба
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиОколо 1840
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Рождение
Около 1770
Мать: Фонотова Баркэт ?
Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Константин Левтерович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Сарра
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1795
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1798
Сын: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Сарра
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: София Левтеровна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Сарра
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Анастасия Левтеровна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Сарра
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Фуното/фонотова/баркэт Савва Левтерович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Сарра
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Около 1840
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /