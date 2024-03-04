Кравченко Дина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Дина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Виталий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кравченко) Валентина Витальевна

Отец ребёнка: Кравченко Виталий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кравченко) Валерия Витальевна

Отец ребёнка: Кравченко Виталий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Тимафей Витальевич

Отец ребёнка: Кравченко Виталий Владимирович

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