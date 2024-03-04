Кравченко Дина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кравченко) Валентина Витальевна
Отец ребёнка: Кравченко Виталий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кравченко) Валерия Витальевна
Отец ребёнка: Кравченко Виталий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Тимафей Витальевич
Отец ребёнка: Кравченко Виталий Владимирович