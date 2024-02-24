Кравченко Виталий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравченко Дина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кравченко) Валентина Витальевна
Мать ребёнка: Кравченко Дина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кравченко) Валерия Витальевна
Мать ребёнка: Кравченко Дина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Тимафей Витальевич
Мать ребёнка: Кравченко Дина
Рождение ребёнка
11.02.1988
Сын: Кравченко Сергей Витальевич
Мать ребёнка: Малышева (Аксёнова) Светлана Викторовна