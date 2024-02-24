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Кравченко Виталий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравченко Владимир Георгиевич

Мать: Вилисова (Кравченко) Галина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Дина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кравченко) Валентина Витальевна

Мать ребёнка: Кравченко Дина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кравченко) Валерия Витальевна

Мать ребёнка: Кравченко Дина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Тимафей Витальевич

Мать ребёнка: Кравченко Дина

Рождение ребёнка
11.02.1988

Сын: Кравченко Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Малышева (Аксёнова) Светлана Викторовна

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