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Мухин Лука Игнатьевич

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Место рождения

Таборы

Дата рождения

Вычислено 1706 ст.

Дата смерти

Около 1733 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1650 г.р.

Мать

Вычислено 1660 г.р.

Дети

Вычислено 1725 г.р.
Вычислено 1729 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1706 ст.

Отец: Мухин Игнатий ^11

Мать: - Капитолина Трофимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.

Сын: Мухин Михаил Лукин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.

Сын: Мухин Пётр Лукин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1733 ст.
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