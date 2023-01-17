Мухин Лука Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1706 ст.
Дата смертиОколо 1733 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1706 ст.
Отец: Мухин Игнатий ^11
Мать: - Капитолина Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.
Сын: Мухин Михаил Лукин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.
Сын: Мухин Пётр Лукин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1733 ст.