- Капитолина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1660 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1660 ст.
Отец: - Трофим -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1696 ст.
Дочь: Мухина Ирина Игнатьевна
Отец ребёнка: Мухин Игнатий ^11
Рождение ребёнка
Вычислено 1698 ст.
Отец ребёнка: Мухин Игнатий ^11
Рождение ребёнка
Вычислено 1700 ст.
Отец ребёнка: Мухин Игнатий ^11
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.
Отец ребёнка: Мухин Игнатий ^11
Смерть
Неизвестно