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- Капитолина Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1660 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1696 г.р.
Вычислено 1698 г.р.
Вычислено 1700 г.р.
Вычислено 1706 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1660 ст.

Отец: - Трофим -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1696 ст.

Дочь: Мухина Ирина Игнатьевна

Отец ребёнка: Мухин Игнатий ^11

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1698 ст.

Сын: Мухин Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Мухин Игнатий ^11

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1700 ст.

Сын: Мухин Емельян Игнатьевич

Отец ребёнка: Мухин Игнатий ^11

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.

Сын: Мухин Лука Игнатьевич

Отец ребёнка: Мухин Игнатий ^11

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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