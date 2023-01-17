Мухин Игнатий ^11
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1650 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1650 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1696 ст.
Дочь: Мухина Ирина Игнатьевна
Мать ребёнка: - Капитолина Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1698 ст.
Мать ребёнка: - Капитолина Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1700 ст.
Мать ребёнка: - Капитолина Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.
Мать ребёнка: - Капитолина Трофимовна
Смерть
Неизвестно