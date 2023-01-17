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Мухин Игнатий ^11

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Место рождения

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1650 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1696 г.р.
Вычислено 1698 г.р.
Вычислено 1700 г.р.
Вычислено 1706 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1650 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1696 ст.

Дочь: Мухина Ирина Игнатьевна

Мать ребёнка: - Капитолина Трофимовна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1698 ст.

Сын: Мухин Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: - Капитолина Трофимовна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1700 ст.

Сын: Мухин Емельян Игнатьевич

Мать ребёнка: - Капитолина Трофимовна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.

Сын: Мухин Лука Игнатьевич

Мать ребёнка: - Капитолина Трофимовна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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