Тормосова (Чернавина) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Тормосова) Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Тормосов Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Тормосов Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Тормосов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Тормосов Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Тормосова) Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Тормосов Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Тормосова) Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Тормосов Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Тормосов Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Тормосова) Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Тормосов Андрей Матвеевич
Смерть
Неизвестно