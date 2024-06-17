Тормосова (Чернавина) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тормосова (Чернавина) Татьяна Андреевна

Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тормосов Андрей Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Тормосова) Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Тормосов Андрей Матвеевич

Деревенцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Тормосов Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Тормосов Андрей Матвеевич

Деревенцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Тормосов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Тормосов Андрей Матвеевич

Деревенцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Тормосова) Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Тормосов Андрей Матвеевич

Деревенцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Тормосова) Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Тормосов Андрей Матвеевич

Деревенцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Тормосов Осип Андреевич

Отец ребёнка: Тормосов Андрей Матвеевич

Деревенцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Тормосова) Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Тормосов Андрей Матвеевич

Деревенцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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