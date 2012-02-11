Давлетшина (Вагапова) Марьям Сабирьяновна
Место рожденияд.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Дата рождения01.09.1935
Дата смерти11.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1958
Дочь: (Давлетшина) Марвар Миратовна
Отец ребёнка: Давлетшин Мират Ахмадеевич
Рождение ребёнка
03.02.1959
Рождение ребёнка
?.11.1961
Рождение ребёнка
28.01.1963
Рождение ребёнка
10.10.1964
Смерть
11.02.2012
Похороны
Неизвестно