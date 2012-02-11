Давлетшина (Вагапова) Марьям Сабирьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетшина (Вагапова) Марьям Сабирьяновна

Место рождения

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

01.09.1935

Дата смерти

11.02.2012

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

До 1958 г.р.
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КФ
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Место
Комментарий
Рождение
01.09.1935

Отец: Вагапов Сабирьян Сагидуллович

Мать: Вагапова (Валитова) Магафура Ахуньяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давлетшин Мират Ахмадеевич

Рождение ребёнка
До 1958

Дочь: (Давлетшина) Марвар Миратовна

Отец ребёнка: Давлетшин Мират Ахмадеевич

Рождение ребёнка
03.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлетшин Мират Ахмадеевич

Рождение ребёнка
?.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлетшин Мират Ахмадеевич

Рождение ребёнка
28.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлетшин Мират Ахмадеевич

Рождение ребёнка
10.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлетшин Мират Ахмадеевич

Смерть
11.02.2012
Похороны
Неизвестно

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