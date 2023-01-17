Жилина 1-я Жилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти11.05.1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жилин Иван Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Похороны
11.05.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
11.05.1799