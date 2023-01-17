Жилина 1-я Жилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина 1-я Жилина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

11.05.1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилин Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Похороны
11.05.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
11.05.1799
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