Истомин Федор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Сотникова Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Истомина Мария Никитична
Рождение ребёнка
06.02.1934
Дочь: Перфильева Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Истомина Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Истомина Мария Никитична
Смерть
Неизвестно