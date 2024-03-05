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Истомин Федор Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Истомин Константин Степанович

Мать: Истомина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Сотникова Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Истомина Мария Никитична

Рождение ребёнка
06.02.1934

Дочь: Перфильева Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Истомина Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина Мария Никитична

Смерть
Неизвестно
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