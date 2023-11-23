Фурсенко Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1903
Дата смерти30.09.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1927
Сын: Фурсенко Александр Александрович
Мать ребёнка: Фурсенко (Рокицкая) Ванда Владиславовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
30.09.1975
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область