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Фурсенко Александр Васильевич

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Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

18.01.1903

Дата смерти

30.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1903

Отец: Фурсенко Василий Васильевич

Мать: Герке (Загорская) Маргарита Михайловна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсенко (Гаярина) Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсенко (Рокицкая) Ванда Владиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсенко (Александрова) Ксения Борисовна

Рождение ребёнка
11.11.1927

Сын: Фурсенко Александр Александрович

Мать ребёнка: Фурсенко (Рокицкая) Ванда Владиславовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
30.09.1975
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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