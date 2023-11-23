Фурсенко (Рокицкая) Ванда Владиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1927
Сын: Фурсенко Александр Александрович
Отец ребёнка: Фурсенко Александр Васильевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1927