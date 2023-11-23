Фурсенко (Рокицкая) Ванда Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсенко (Рокицкая) Ванда Владиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсенко Александр Васильевич

Рождение ребёнка
11.11.1927

Сын: Фурсенко Александр Александрович

Отец ребёнка: Фурсенко Александр Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1927

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