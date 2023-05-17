Дербенев Кондратий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Федор
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кулешова Евдокия Кондратьевна
Мать ребёнка: Дербенева Анисья Ивановна
Обрубово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1880
Сын: Дербенев Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Дербенева Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Дербенев Николай Кондратьевич
Мать ребёнка: Дербенева Анисья Ивановна
Смерть
Неизвестно