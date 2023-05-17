Дербенева Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дербенева Анисья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кулешова Евдокия Кондратьевна

Отец ребёнка: Дербенев Кондратий Федорович

Обрубово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Дербенев Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Дербенев Кондратий Федорович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Дербенев Николай Кондратьевич

Отец ребёнка: Дербенев Кондратий Федорович

Смерть
Неизвестно
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