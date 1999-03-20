Рустямов Сагидулла (Сагит) Фаттахович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения02.11.1913
Дата смерти20.03.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нугуманова (Нугуманова) Насима Нугумановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1943
Мать ребёнка: Нугуманова (Нугуманова) Насима Нугумановна
Смерть
20.03.1999
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно