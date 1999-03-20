Рустямов Сагидулла (Сагит) Фаттахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рустямов Сагидулла (Сагит) Фаттахович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

02.11.1913

Дата смерти

20.03.1999

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1913

Отец: Рустямов Фаттах Рахматуллович

Мать: Рустямова (Арсланова) Мархаба Закировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рустямов Фаиль Сагитович

Мать ребёнка: Нугуманова (Нугуманова) Насима Нугумановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нугуманова (Нугуманова) Насима Нугумановна

Рождение ребёнка
06.11.1943

Сын: Рустямов Наиль Сагитович

Мать ребёнка: Нугуманова (Нугуманова) Насима Нугумановна

Смерть
20.03.1999
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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