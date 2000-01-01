(Фаткуллина) Рашида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: Фаткуллин Минихан
Мать: Фаткуллина Минкамал
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Насима
Отец ребёнка: Нигматуллин Ягматтин
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Лилия
Отец ребёнка: Нигматуллин Ягматтин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айгуль
Отец ребёнка: Нигматуллин Ягматтин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нигматуллин Ягматтин