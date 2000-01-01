(Фаткуллина) Рашида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фаткуллина) Рашида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Фаткуллин Минихан

Мать: Фаткуллина Минкамал

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Насима

Отец ребёнка: Нигматуллин Ягматтин

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Лилия

Отец ребёнка: Нигматуллин Ягматтин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айгуль

Отец ребёнка: Нигматуллин Ягматтин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигматуллин Ягматтин

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