(Нигматуллина) Насима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нигматуллина) Насима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Женский

Отец

Мать

1943 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Нигматуллин Ягматтин

Мать: Рашида

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