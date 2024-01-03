Волхонская Татьяна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1874
Рождение ребёнка
03.10.1877
Сын: Волхонский Яков Александров
Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров
Рождение ребёнка
06.09.1880
Дочь: (Волхонская) Анна Александрова
Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров
Смерть
Неизвестно