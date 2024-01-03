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Волхонская Татьяна Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1874

Муж: Волхонский Александр Петров

Рождение ребёнка
03.10.1877

Сын: Волхонский Яков Александров

Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров

Рождение ребёнка
06.09.1880

Дочь: (Волхонская) Анна Александрова

Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров

Смерть
Неизвестно

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