Наумова Мария Данииловна
Место рождения
Дата рождения1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Давыдова-Давышина (Адрианова-Андреева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Аврамов (Давыдов) Иоанн (Иван) Адрианович
Сын: Давыдов-Давышин (Адрианов-Андреев) Василий Иванович
Отец ребёнка: Аврамов (Давыдов) Иоанн (Иван) Адрианович
Дочь: Давыдова-Давышина (Адрианова-Андреева) Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Аврамов (Давыдов) Иоанн (Иван) Адрианович
Дочь: Давыдова-Давышина (Адрианова-Андреева) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Аврамов (Давыдов) Иоанн (Иван) Адрианович
Сын: Давыдов-Давышин (Андреев-Адрианов) Михаил Иванович (Иоаннович)
Отец ребёнка: Аврамов (Давыдов) Иоанн (Иван) Адрианович
Сын: Давыдов-Давышин (Адрианов-Андреев) Иоанн (Иван) Иванович
Отец ребёнка: Аврамов (Давыдов) Иоанн (Иван) Адрианович
Дочь: Давыдова-Давышина (Андреева-Адрианова) Феодосия Иоанновна (Ивановна)
Отец ребёнка: Аврамов (Давыдов) Иоанн (Иван) Адрианович
Сын: Давыдов-Давышин (Андреев-Адрианов) Иосиф (Осип) Иоаннович (Иванович)
Отец ребёнка: Аврамов (Давыдов) Иоанн (Иван) Адрианович
Сын: Давыдов-Давышин (Адрианов-Андреев) Максим Иванович
Отец ребёнка: Аврамов (Давыдов) Иоанн (Иван) Адрианович