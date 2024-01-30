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Наумова Мария Данииловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.01.1858 ст.

Муж: Аврамов (Давыдов) Иоанн (Иван) Адрианович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.08.1859 ст.

Дочь: Давыдова-Давышина (Адрианова-Андреева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Аврамов (Давыдов) Иоанн (Иван) Адрианович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.03.1862 ст.

Сын: Давыдов-Давышин (Адрианов-Андреев) Василий Иванович

Отец ребёнка: Аврамов (Давыдов) Иоанн (Иван) Адрианович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.05.1865

Дочь: Давыдова-Давышина (Адрианова-Андреева) Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Аврамов (Давыдов) Иоанн (Иван) Адрианович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1868 ст.

Дочь: Давыдова-Давышина (Адрианова-Андреева) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Аврамов (Давыдов) Иоанн (Иван) Адрианович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.05.1871 ст.

Сын: Давыдов-Давышин (Андреев-Адрианов) Михаил Иванович (Иоаннович)

Отец ребёнка: Аврамов (Давыдов) Иоанн (Иван) Адрианович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.08.1873 ст.

Сын: Давыдов-Давышин (Адрианов-Андреев) Иоанн (Иван) Иванович

Отец ребёнка: Аврамов (Давыдов) Иоанн (Иван) Адрианович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.05.1876 ст.

Дочь: Давыдова-Давышина (Андреева-Адрианова) Феодосия Иоанновна (Ивановна)

Отец ребёнка: Аврамов (Давыдов) Иоанн (Иван) Адрианович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1879 ст.

Сын: Давыдов-Давышин (Андреев-Адрианов) Иосиф (Осип) Иоаннович (Иванович)

Отец ребёнка: Аврамов (Давыдов) Иоанн (Иван) Адрианович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1882

Сын: Давыдов-Давышин (Адрианов-Андреев) Максим Иванович

Отец ребёнка: Аврамов (Давыдов) Иоанн (Иван) Адрианович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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