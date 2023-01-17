Климовских Евдокия Феофилактовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Климовских Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Климовских Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Климовских Григорий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно