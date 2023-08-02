Гриценко Агафия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Пелешко (Гриценко) Анна Карпова
Отец ребёнка: Гриценко Карп Емельянович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Гриценко Дмитрий Карпович
Отец ребёнка: Гриценко Карп Емельянович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Гриценко) Дарья Карпова
Отец ребёнка: Гриценко Карп Емельянович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Гриценко) Мария Карпова
Отец ребёнка: Гриценко Карп Емельянович
Смерть
Неизвестно