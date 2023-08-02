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Гриценко Агафия Ефимовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриценко Карп Емельянович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Пелешко (Гриценко) Анна Карпова

Отец ребёнка: Гриценко Карп Емельянович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Гриценко Дмитрий Карпович

Отец ребёнка: Гриценко Карп Емельянович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Гриценко) Дарья Карпова

Отец ребёнка: Гриценко Карп Емельянович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Гриценко) Мария Карпова

Отец ребёнка: Гриценко Карп Емельянович

Смерть
Неизвестно

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